Tre medaglie d'argento per la Canottieri Limite al lago di Candia

Lo scorso fine settimana la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica è stata impegnata nelle acque del Lago di Candia (To) dove si sono svolti i campionati Italiani societari. Gli atleti in gara nel venerdì sono della categoria cadetti, il due senza di Cesare Borlenghi e Elia Pieri Ancillotti giunti quinti al traguardo e il singolo 7.20 di Carlotta Piccini che per una manciata di secondi sfiora il podio non andando oltre la quarta piazza.

Nella giornata del sabato ottima prestazione di Lorenzo Scaffi che nel singolo 7.20 allievi C conquista un buon quarto posto. Ottimo risultato per il singolo master M di Volfango Paulucci che giunge al traguardo a soli 42 centesimi dal primo aggiudicandosi così un buon secondo posto. La domenica inizia con un primo posto nella finale b nel singolo categoria ragazzi femminile di Azzurra Cipollini, segnando un ottimo tempo, che fa senz’altro ben sperare per futuro della giovane limitese.

Sotto le nuvole e su un campo gara molto difficile scende in acqua il quattro senza di under 17 di Matteo brunetti, Edoardo Busoni, Daniele Cecchi e Matteo Rimoli che dopo il primo posto nella semifinale del sabato conquistano un ottimo secondo posto a 4 secondi dai primi.

Amaro in bocca per Ernesto Rabatti e Lorenzo bonaffini che sul loro due senza hanno condotto tutta la finale A in testa, subendo però un forte attacco agli ultimi duecento metri, vedendo sfumare la loro prima posizione, devono così accontentarsi del secondo gradino del podio.

Fonte: Canottieri Limite