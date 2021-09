Controlli dalle municipale in via Senese: 950 veicoli fermati, 7 multe

Quasi 950 veicoli controllati e 7 multe. É questo l'esito di due posti di controllo effettuati ieri mattina e stamani dalla Polizia Municipale in via Senese (direttrice uscita città) con l'utilizzo del Targa System (r). Sono stati controllati dallo strumento 948 veicoli e di questi 6 sono risultati non in regola con la revisione statale con conseguente sanzione. La multa è scattata anche per un cittadino straniero residente in Italia da oltre un anno fermato mentre guidava un motoveicolo con la patente estera valida ma per la quale non era richiesta la conversione. Gli agenti hanno ritirato il documento per l'invio in Prefettura.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa