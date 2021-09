Si pensava a una rapina ma in realtà un motociclista è fuggito dalle volanti perché senza patente e già denunciato in passato. L'uomo, un 44enne pisano, è stato beccato nel capoluogo in via Cisanello dalle volanti della questura a mezzogiorno e mezzo.

L'uomo è stato denunciato per guida senza patente per la seconda volta in un anno, oltre che multato perché la due ruote era senza assicurazione e con revisione scaduta. La moto è finita sotto sequestro.