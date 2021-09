Moschea, Palagi: "Finalmente passi in avanti?

Parlare di moschea a Firenze non è facile. Le destre reagiscono in modo automatico, a prescindere, per cavalcare il consenso di una generica e irrazionale contrarietà.

La maggioranza affronta la questione timidamente. Il problema politica è pubblico e comune: ci sono intere comunità prive della possibilità di avere adeguati luoghi di culto.

Noi, convintamente laici e distanti dalle singole confessioni religiose, abbiamo sempre ritenuto fondamentale sbloccare una situazione che qualcuno aveva proposto si limitasse a "scaricare" il problema a Sesto Fiorentino.

Un nostro ordine del giorno e in generale le nostre richieste su questo fronte sono rimaste a lungo "congelate".

Ora il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle danno un segnale dal consiglio comunale. Siamo felici di questo e confermiamo di essere interessati a sostenere un percorso che trovi la soluzione migliore per una parte importante della nostra citt.

Confronto, partecipazione e nessuna isteria. Ci aspettiamo che la maggioranza riconosca la responsabilità con cui abbiamo sempre trattato il tema e eviti di alimentare ogni possibile polemica. Per noi l'obiettivo è chiaro e non ci faremo distrarre, ma ogni responsabilità è più funzionale se condivisa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa