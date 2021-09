"Quando salii in auto con Agnelli per un'intervista": gli aneddoti di Alberto Polverosi a La Stanza di Vetro su Clivo - canale 680

“Quella volta che salii in auto con l’avvocato Agnelli, fermo a un passaggio a livello chiuso e riuscii a intervistarlo lungo tutto il tragitto che lo portava a prendere un aereo in Svizzera”. Questo e tanti altri aneddoti che riguardano la sua lunga e luminosa carriera da giornalista saranno al centro della puntata odierna de La Stanza di Vetro (su Clivo tv, canale 680, dalle 21,40) che avrà come ospite Alberto Polverosi, giornalista sportivo.

L’occasione è data dalla pubblicazione che Polveroosi ha dedicato ai 90 anni di vita del Montelupo calcio, la squadra del suo paese. Ma anche la squadra per la quale ha scritto il suo primo articolo, da giovane collaboratore di un quotidiano – la Nazione – con il sogno di diventare, come poi è accaduto, un giornalista professionista.

Il libro: Montelupo, 90 anni amaranto, con il sottotitolo “Eravamo in serie C…” è scritto a quattro mani con Carlo Fontanelli, che ne è anche l’editore, grazie alla Geo Edizioni, racconta con tutti i tabellini la storia della squadra di calcio, ma anche delle altre formazioni calcistiche che nel corso degli anni sono nate a Montelupo fiorentino. Un libro ricco di foto, di statistiche e di aneddoti. Proprio come quello che racconta la possibilità di giocare in serie C – conquistata a fine stagione - e sfumata per scelta dei dirigenti.

Alberto Polverosi a La Stanza di Vetro parlerà dei suoi inizi, del ruolo del padre Benito nella scelta della sua professione, dei suoi miti, degli eventi più prestigiosi che ha seguito e di quella volta che, per un articolo scritto, litigò con Mancini, l’attuale ct della Nazionale.