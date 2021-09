Scontro tra bici e moto a Pistoia, due feriti

La pattuglia del pronto intervento della Polizia Municipale di Pistoia ieri è intervenuta su un sinistro stradale con feriti in via Fermi, all’altezza della rampa che si immette nella Tangenziale in direzione nord.

Lo scontro è avvenuto tra un ciclista, un cittadino di 21 anni, e un motociclista di 60 anni. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Jacopo in codice giallo.

Essendo sprovvisto di documenti di riconoscimento, il conducente della bicicletta è stato accompagnato alla caserma dei Carabinieri per essere sottoposto a fotosegnalamento. Dai risultati è emerso che l’uomo, entrato in Italia circa un mese e mezzo fa, è irregolare sul territorio nazionale: per questo è stato denunciato per violazione del testo unico sull’immigrazione in quanto si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle norme di legge.