Crolla ponteggio di un palco, ferito 74enne a Palazzo Vecchio

Un 74enne è rimasto ferito dopo il crollo di un ponteggio presso l'arengario di Palazzo Vecchio. L'uomo è stato portato in ospedale con codice giallo.

Nel primo pomeriggio di domenica 26 settembre è venuto giù uno dei tralicci dell'impianto di illuminazione di un palco, montato per una manifestazione di sabato.

Sul posto sono andati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, isolandola, e avviato subito verifiche tecniche per determinare causa e dinamica dell'evento. Intervenuti anche i vigili urbani per i rilievi.