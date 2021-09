Incidente tra Pontedera e Montopoli in Fi-Pi-Li

Si è verificato un incidente in superstrada alle 9.30 di oggi, domenica 26 settembre. In direzione Firenze, tra gli svincoli di Pontedera e Montopoli in Val d'Arno, si sono scontrate due auto. Si tratta di un tamponamento, le cui cause sono ancora da chiarire.

Le persone coinvolte sono quattro, tutte soccorse dai sanitari inviati dal 118 e portate in pronto soccorso in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cascina e Pontedera e la polizia stradale.

Il traffico è rimasto bloccato lungo la superstrada ed è consigliato, per chi viaggia verso Firenze, di uscire a Pontedera e rientrare in Fi-Pi-Li a Montopoli.