Viola i domiciliari a Fucecchio, 37enne in carcere

Ha violato i domiciliari e per lui si sono aperte le porte di Sollicciano. Un 37enne di origini albanesi è stato arrestato a Fucecchio, dove si trovava ai domiciliari. Non ha rispettato la misura cautelare e i carabinieri lo hanno portato in carcere.

L'uomo era stato dapprima arrestato un anno fa perché trovato in possesso di una pistola - con munizioni - rubata in un'abitazione nel Lazio. Dopo il carcere, gli erano stati assegnati i domiciliari ma adesso tornerà dietro le sbarre.