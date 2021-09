Parte la stagione dei concerti al Centro Busoni, Peppe Servillo al Teatro Shalom

Al via la stagione concertistica del Centro Studi Attività Musicali Ferruccio Busoni: si parte subito martedì 5 ottobre con un grande nome della musica italiana: Peppe Servillo, cantante, attore, compositore e sceneggiatore italiano.

Nel 2000, con gli Avion Travel, vince il Festival di Sanremo con il brano Sentimento oltre ad aggiudicarsi il premio della giuria di qualità per la musica e l’arrangiamento.

In occasione del centenario della morte di Camille Saint-Saëns, Peppe Servillo arriva a Empoli accompagnato dal Pathos Ensemble, con un concerto reading con testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche de “Il Carnevale degli animali”.

I testi dello spettacolo sono tratti da “Animali in versi” (vincitore Premio Brancati 2006). “Parlano in versi cani, gatti, fringuelli, lucertole, asini, tartarughe e molti altri esseri viventi, suscitando in chi li osserva una strana invidia: invidia per una vita animata da un’immediatezza a noi umani definitivamente preclusa. In questo bestiario assieme realistico e fantastico, Franco Marcoaldi coglie in modo sorprendente l’anima animale, così intimamente connessa con l’anima del mondo. E lo fa con l’agio di una voce poetica capace di alternare il ritmo disteso della narrazione e improvvise accensioni aforistico-epigrammatiche, la semplicità dell’eloquio domestico e la riflessione morale” (Presentazione Einaudi del testo).

#ILTUOPOSTOATEATRO - C’è ancora una settimana di tempo per sottoscrivere gli abbonamenti.

Per tutti i sostenitori:

- Posto garantito nel primo settore

- In regalo una copia del libro di Edward Dent: Busoni una biografia (Polistampa, 2021)

- Diritto di prelazione sulla rassegna dei “Concerti di S. Andrea” a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Abbonamento per 11 concerti

Abbonamento Intero: € 140,00

Abbonamento Ridotto (under 26 e over 65): € 120,00

Abbonamento Ridotto Soci Unicoop-Firenze, Associazioni, Enti e Gruppi convenzionati: € 100,00

CONCERTO

Martedì 5 ottobre 2021, ore 21 – Teatro Shalom

PEPPE SERVILLO voce recitante

Pathos Ensemble:

Silvia Mazzon violino

Mirko Ghirardini clarinetto

Marcello Mazzoni pianoforte

SAINT-SAËNS Il Carnevale degli animali

PROGRAMMA MUSICALE

Danse Macabre Op. 40 nella versione per violino e pianoforte

Berceuse Op. 38 per violino e pianoforte

Il Carnevale degli Animali nella trascrizione per violino, clarinetto e pianoforte

IMPORTANTE - In riferimento alle misure adottate a seguito dell’emergenza Covid-19, la capienza dei luoghi di spettacolo è ridotta al 50% con conseguente nuova disposizione dei posti nei teatri. Per l’accesso agli spettacoli è necessario esibire il Green Pass e tenere la mascherina per tutta la durata del concerto.

BIGLIETTI

Intero € 17,00 / Ridotto € 15,00 per under 26 e over 65, Soci Unicoop-Firenze

PREVENDITE BIGLIETTI

Libreria Rinascita – Via Ridolfi, 53 – Empoli | Tel. 0571/72746

Bonistalli Musica – Via F.lli Rosselli, 19 – Empoli | Tel. 0571/74056

online su: www.eventbrite.it

INFO

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 – Empoli | 0571/711122 – 373/7899915

csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa