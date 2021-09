Barberino Tavarnelle si accende "d'oro e di speranza" contro il cancro infantile

La comunità di Barberino Tavarnelle ha risposto positivamente, con interesse e partecipazione, alla campagna di sensibilizzazione sul cancro pediatrico, a sostegno dei bambini e degli adolescenti malati di tumori e leucemie, cui il Comune ha aderito illuminando d’oro il palazzo comunale.

Nei giorni scorsi l’edificio pubblico di piazza Matteotti è stato illuminato con fasci di luce gialla per esprimere simbolicamente l'adesione all’iniziativa “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza”, promossa dalla Federazione delle Associazioni genitori contro il cancro infantile (FIAGOP). Protagonista dell’evento tavarnellino l'associazione Noi per Voi di Firenze che da oltre 30 anni svolge la sua attività di sostegno psicologico e materiale alle famiglie di piccoli malati di cancro, provenienti anche da altre regioni, per lo più curati all'ospedale Meyer.

Il Comune di Barberino Tavarnelle che ha espresso vicinanza ai bambini che lottano contro il cancro ha patrocinato la campagna e la giornata di chiusura della settimana, arricchita da una merenda solidale preparata da “Il Caratello” e dalla promozione di gadget dell'associazione allestita in piazza Matteotti a Tavarnelle.

A conclusione delle iniziative il presidente dell'associazione Noi per Voi, Sergio Aglietti, ha ringraziato il sindaco David Baroncelli per la sensibilità e l'attenzione dimostrata dall’amministrazione comunale e dalla comunità nei confronti dell'associazione e dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino