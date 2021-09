Ruba cento euro da un ristorante, arrestato

Approfittando della disattenzione dei dipendenti di un noto ristorante del centro cittadino, si è introdotto furtivamente all’interno dell’esercizio e, dopo aver forzato il registratore di cassa, ha sottratto cento euro per poi scappare. Un 42enne con precedenti è stato arrestato a Siena.

Uno dei camerieri si è accorto del furto. Ha rincorso il malvivente e ha allertato la polizia. Anche il proprietario del ristorante ha corso dietro al ladro per le vie del centro senese. Il fuggitivo si è nascosto sotto un'auto ma è stato sorpreso e bloccato. Poi è stato arrestato e la refurtiva è stata riconsegnata al ristorante. L'uomo è stato messo ai domiciliari nella sua casa in provincia ed è stato emesso nei suoi confronti un divieto di fare ritorno a Siena per tre anni.