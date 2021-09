Cambiato il Codice regionale del Commercio: il Comune di Montespertoli si aggiorna

La Regione Toscana con la Legge n. 30 del 05 agosto ha modificato il Codice regionale del Commercio intervenendo sui rinnovi delle concessioni su aree pubbliche e sulla decadenza del titolo abilitativo. Il termine “hobbista” viene sostituito dalla più ampia definizione di “non professionista”, inteso come operatore non professionale del commercio.

Nel dettaglio due gli interventi: il primo definisce in modo più preciso questa categoria di operatori e la tipologia della manifestazione; il secondo aumenta il numero di mercatini ai quali possono partecipare. Quindi da hobbisti a “operatori non professionisti”, per includere tutte le manifestazioni su area pubblica riservate a chi non svolge il lavoro di commercio ambulanti in modo professionale, mentre passa da sei a dieci il numero massimo di manifestazioni alle quali ciascun operatore non professionista può partecipare.

"Una spinta verso la ripartenza" annuncia il Sindaco, Alessio Mugnaini, che aggiunge: "Questo intervento amplia la possibilità di partecipazione ai mercatini ed è più inclusivo e quindi l’abbiamo accolto con soddisfazione. Ora queste attività possono riprendere e invito tutte le associazioni e i privati a contattarci per riprendere una programmazione comune."

L'aggiornamento della disciplina ha spinto il Comune di Montespertoli a rivedere le modalità operative e procedurali. Il non professionista che intende partecipare ai mercatini dovrà effettuare la vidimazione del tesserino presso l'ufficio URP entro il giorno feriale precedente la manifestazione (o entro lo stesso giorno se l’evento cade in un giorno feriale, compatibilmente con gli orari di apertura dell’ufficio).

Il tesserino sarà rilasciato, previa verifica dei requisiti dall'Ufficio Attività Produttive e, una volta vidimato, dovrà poi essere consegnato all'ufficio URP l'elenco dei beni che, il non professionista, intende vendere o barattare contenente la descrizione delle tipologie e relativo prezzo.

Sul sito del Comune è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa