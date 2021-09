Corso antibullismo a Castelfiorentino de I'Giglio: iscrizioni fino al 10 ottobre

Tempo ancora fino al 10 ottobre per iscriversi al corso antibullismo per ragazzi della Polisportiva I'Giglio Karate e Autodifesa di Castelfiorentino, volto a dare un contributo psicologico per tutti i ragazzi e le ragazze da 8 a 13 anni della zona.

Il bullismo, ci dicono le statistiche, colpisce 7 ragazzi su 10 e spesso i genitori ignorano un problema che può condizionare tutta la vita di una persona. I ragazzi impareranno ad acquisire una postura che esprime sicurezza, a confrontarsi con gli altri senza timori, ad avere fiducia negli altri, a rinforzare il proprio corpo, a esprimere le proprie emozioni e paure in modo equilibrato (anche con un aiuto psicologico previsto nel corso) e a difendersi in modo razionale dalle aggressioni.

Fonte: Ufficio Stampa