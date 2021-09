Elisoccorso a Empoli per incidente stradale tra Pozzale e Villanuova

Grave incidente stradale quest'oggi tra Pozzale e Villanuova a Empoli, precisamente in via di Piazzano. L'impatto è avvenuto tra due auto.

A rimanere ferite due persone, un 51enne e una 39enne, quest'ultima in gravi condizioni. Si è trattato di un frontale. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli e una delle Pubbliche assistenze di Empoli, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto la giovane. Per trasferire velocemente la trentenne è stato chiamato in codice rosso l'elisoccorso Pegaso. La ragazza è stata trasferita d'urgenza al Cto di Careggi per le svariate ferite riportate. Il 51enne è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli.

I rilievi sono affidati alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Il fatto è avvenuto in una stretta strada di campagna. Pare inoltre che la giovane fosse alla guida di un'auto d'epoca.