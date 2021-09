Investe 15enne e fugge, denunciato pirata della strada

Ha investito una 15enne in via Pistoiese a Firenze ed è fuggito, lasciando la giovane a terra. Un 43enne è stato denunciato dalla municipale per omissione di soccorso. Alla guida del suo scooter ha investito la minorenne, che ha riportato ferite a una gamba. Gli agenti lo hanno rintracciato dopo alcuni giorni, grazie alle immagini riprese dalle telecamere della zona. Se la prognosi supererà i 40 giorni l'uomo sarà denunciato anche per lesioni stradali gravi.