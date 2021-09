Pelli metal free, a Parigi il private show di Conceria Superior

Conceria Superior di Santa Croce sull'Arno presenta a Parigi la collezione FW22-23, le nuove pelli 100% metal-free e la capsule calzature, in una suggestiva venue e con un inatteso format espositivo, esclusivo e raffinato, pensato in tempi post Covid a tutela della sicurezza dei propri clienti.

Superior, azienda toscana fondata nel 1962 e che opera da oltre 50 anni nel settore delle pelli di lusso per l’Alta Moda, ancora una volta e con un partner d’eccezione, Tannerie Limoges, inaugura la nuova stagione con un approccio non-convenzionale, adattandosi con dinamismo e creatività all’incertezza del sistema e dei tempi dovuta alla crisi Covid.

Il 12 e 13 ottobre prossimi, in una delle esclusive suite del J.K.Place Paris in Rue De Lille 82, va in scena “Superior Private Show” presentazione in forma privata e su appuntamento della collezione FW22-23, i nuovi agnelli 100% metal-free e l’ampliata capsule calzature.

Ad ispirare la gamma cromatica di tutta la collezione FW22-23 - composta tra una 50na di articoli tra vitelli, vitellini e agnelli - sono le infinite variazioni della natura, dove non mancano i toni naturali in contrasto con i toni più forti, i veri protagonisti della nuova palette colori invernale. Le texture e i colori, si ispirano agli anni ‘90, con toni metallici come il silver e tutte le tonalità accese e contrastanti, e un richiamo costante agli anni ‘70.

Una rinnovata e più strutturata capsule dedicata alle calzature di vitellini e mezzi vitelli, pensata sia per esigenze più classiche sia per quelle più fashion e rock.

Molto importante la collezione di agnelli 100% metal-free (pelli esenti da metalli e da aldeidi di qualsiasi tipo, su cui Superior ha posto la massima attenzione in termini di gestione dei rifiuti, che diventano gestibili e utilizzabili per la produzione di fertilizzanti, con certificazione di biodegradabilità in ambiente acquoso, e “disintegrabili” in compostaggio). Gli agnelli metal-free prodotti in Superior seguono un percorso di concia volto all’ottenimento di un prodotto che genera rifiuti bio degradabili ed a breve compostabili, nel rispetto della biodiversità e dell’economia circolare. Nel procedimento metal-free non è contemplato l’uso di alcun tipo di metallo.