Nuovo rettore per Porta Raimonda, è Tonella Cenci

Nella serata del 7 luglio 2021, il Collegio dei Maggiorenti, riunito in seduta ordinaria, ha elevato alla carica di Rettrice, Tonella Cenci. Nel corso della sua vita contradaiola, Tonella ha ricoperto numerosi incarichi per la Raimonda; ultima Presidente vittoriosa, ha guidato il consiglio di Contrada per ben 3 mandati. Venerdì 24 settembre, durante la Cena della Seconda Prova, ha ricevuto l’incarico ufficiale, giurando davanti al popolo di via Giordano di conservare, trasmettere e promuovere attraverso il tempo, il patrimonio di valori e costumi che appartengono al popolo della Raimonda, di proteggere, sostenere e tutelare tutti i contradaioli e di essere custode e garante della storia e dello statuto della Capitana. Tonella Cenci succede a Claudio Zingoni che ha ricoperto l’incarico di Rettore per due mandati

Fonte: Ufficio stampa