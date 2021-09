Rubò bancomat da una macchina a Terranuova Bracciolini: rintracciato e denunciato

Le meticolose indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Cavriglia hanno inchiodato un ladro di bancomat.

L’episodio su cui è stata fatta luce risale a metà agosto, quando un pensionato di Cavriglia, trovandosi di passaggio a Terranuova Bracciolini, aveva lasciato l’auto parcheggiata nella zona cosiddetta del “Tasso”. Scendendo per svolgere alcune piccole commissioni, non aveva fatto caso di aver lasciato all’interno dell’auto il proprio portafogli e appena aveva fatto ritorno alla propria autovettura è arrivata l’amara scoperta: qualcuno, previa forzatura della portiera, aveva aperto l’auto, e trafugato il portafoglio.

Non era purtroppo finita qui. All’interno del portafoglio, infatti, l’uomo conservava la propria scheda bancomat, corredata di bigliettino con annotato il pin. Dettaglio che non era evidentemente sfuggito al ladro, che infatti, nel volgere di brevissimo tempo, aveva successivamente effettuato quattro prelievi di denaro, per la somma complessiva di duemila euro.

Resosi conto dell’accaduto, all'anziano non era rimasto che far rientro a casa e sporgere denuncia presso la Stazione Carabinieri di Cavriglia.

Capita la gravità della situazione, i Carabinieri della Stazione di Cavriglia si sono immediatamente attivati, eseguendo, in prima battuta, un accurato sopralluogo sul posto, nella speranza che qualche testimone avesse notato qualche movimento strano, o che vi fossero telecamere di videosorveglianza da analizzare. Il passo successivo, risultato poi risolutivo, è stato analizzare le immagini del circuito di videosorveglianza degli istituti di credito in cui erano stati effettuati i prelievi.

Queste hanno dato lo spunto decisivo, che ha consentito di ristringere il cerchio degli investigatori intorno ad un principale sospetto, un pregiudicato residente proprio nel Valdarno aretino. Nei giorni seguenti è altresì stata effettuata una perquisizione, che ha consentito di rinvenire, presso l’abitazione del sospetto, gli indumenti utilizzati per il colpo, fugando così ogni possibile dubbio residuo.

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato, e l’uomo, di fronte ad un quadro indiziario chiaro, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Quanto accaduto costituisce un’occasione importante per sensibilizzare tutti a non conservare nel portafoglio le credenziali delle proprie tessere di pagamento.