Afghanistan, mozione in sostegno alle donne unisce il Consiglio comunale di Vinci

"Da donne siamo orgogliose del fatto che l'opposizione compatta ed anche la maggioranza abbiano approvato unanimemente una mozione presentata dalla consigliera Morini che ha lo scopo di impegnare l'amministrazione affinché chieda al Governo di attivarsi con un concreto impegno in tutte le sedi, diplomatiche ed operative, per salvare le vite e tutelare i diritti delle donne in Afghanistan.

Una generazione di donne è cresciuta in questi vent'anni di democrazia, come alternativa, a regimi oscurantisti, che sono soliti negare i diritti fondamentali della persona umana.

Ora dobbiamo impegnarci affinché i nuovi padroni dell'Afghanistan non possano soffocare la libertà delle donne in quel paese". Dichiarano Paola Morini, Mariagrazia Bindi e Manuela Landi consigliere comunali di Vinci.

"Siamo fermamente convinte dell'importanza di questa battaglia. È un dovere morale dell'Occidente quello garantire che le donne possano avere libero accesso all'istruzione, ottenere concreta tutela dalle violenze e non perdere la possibilità di partecipare alla vita sociale e politica del paese. Un gruppo di integralisti, che ha ricominciato le esecuzioni, le lapidazioni ed ha chiuso nuovamente le donne in casa, non può operare liberamente. Il mondo deve imporre ai talebani il rispetto dei diritti umani e delle donne".

Fonte: Ufficio Stampa