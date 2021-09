Campionato in partenza, l'Use Rosa al via contro il Magnolia Campobasso

Ci siamo, Moncalieri ospita la giornata inaugurale del campionato di serie A1 Techfind ed ai nastri di partenza c'è anche la Scotti.

Il calendario non ha riservato alle ragazze di Alessio Cioni un inizio semplice visto che sabato alle 18.15 (diretta libera per tutti sul Lbf Tv) l'avversario sarà la Magnolia Basket Campobasso (arbitri Terranova di Ferrara, Ferrara di Ferrara e Pellegrini di Cesenatico) che, oltre ad avere un roster da prima fascia, ha in organico anche tre ex biancorosse: Premasunac, Chagas e Trimboli.

"Come sempre sarà una gara particolare - attacca il tecnico - nella prima può sempre succedere di tutto. Andiamo ad affrontare una squadra costruita per affrontare l'Eurocup, una compagine forte, direi tra le migliori del campionato. Sulla carta, quindi, sono più forti di noi ma, come sempre, rispettiamo tutti ma non partiamo mai battute". Alessio Cioni parla poi delle tre ex. "A livello umano le rivediamo volentieri visto che a loro ci legano bei ricordi, a livello tecnico, magari, un po' meno perché sono molto forti. Al di là della battuta, fa piacere vederle in un gruppo importante dopo che da noi si sono messe in mostra con ottimi campionati". "Siamo una squadra nuova - prosegue - sono curioso di vedere a che punto siamo ben sapendo che abbiamo bisogno di tempo, ma mi conforta il fatto che all'esordio ci siamo sempre fatte trovare pronte. Come da tradizione non abbiamo fatto un pre-campionato brillantissimo, ma stiamo migliorando giorno dopo giorno e vedo continui passi in avanti durante la settimana. Con Campobasso sarà la prima verifica e vorrei che le ragazze credessero al fatto che possiamo vincere anche se sarà una gara complicata".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa