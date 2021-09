Capanne ricorda, appuntamento a Teatro con "20 settembre 1921. Un giorno di inutile violenza"

Capanne, nel comune di Montopoli in Val d'Arno, torna cento anni indietro nel segno della memoria e lo fa a teatro. Appuntamento domenica 3 ottobre alle 21.15, al teatro 'E.Terreni' di Capanne con lo spettacolo teatrale: "20 settembre 1921. Un giorno di inutile violenza". Realizzato dalla compagnia No Grazie per ricordare gli avvenimenti accaduti a Capanne il 20 settembre 1921.

Regia di Raffaella Miceli e Sabina Marmeggi. Con: Alessandro Lo Conte, Franco Giunti, Laura Ramerini, Raffaella Miceli, Riccardo Sgherri. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al 3494789731 (Green Pass obbligatorio o tampone antigenico).

Il secondo appuntamento del progetto realizzato in collaborazione con Anpi: Capanne 1921-2021, una comunità che ricorda. In memoria di Mario Susini e Artibano Gronchi, morti per mano fascista.