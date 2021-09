Caso Lucano, Stella (FI): "Premio Firenze Culture di Pace non gli andava dato"

"Nel 2018, l'allora sindaco di Riace, Domenico Lucano vinse la tredicesima edizione del Premio 'Firenze per le Culture di Pace', organizzato dalla Associazione Un tempio per la pace. Ora è stato condannato a 7 anni e 11 mesi di reclusione con accuse che vanno dall'associazione a delinquere, alla truffa, concussione, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I premi vanno dati quando sono condivisi da tutti, non per ragioni ideologiche o sulla spinta emotiva". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Lucano è diventato un'icona della sinistra per le sue politiche immigrazioniste - ricorda Stella -. Quel premio di tre anni fa non gli andava dato, si sarebbe dovuto aspettare almeno la fine del processo. Mi auguro che questa vicenda serva di lezione a chi usa il nome di Firenze per dare premi imperniati sulla consonanza ideologica".

Fonte: Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale della Toscana