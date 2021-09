Mobilità sostenibile Castelfiorentino, nuove piste ciclabili e una ciclostazione

Un nuovo passo in avanti in direzione della mobilità sostenibile. Con nuove piste ciclabili, una ciclostazione all’Enriques e un nuovo “parco progetti” che sarà indispensabile per intercettare i finanziamenti europei.

Sono questi, in sintesi, gli interventi che l’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino si propone di realizzare nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato dalla Città Metropolitana di Firenze, di cui copia è stata consegnata nella seduta di ieri sera a tutti i componenti del Consiglio Comunale di Castelfiorentino.

Un piano strategico che punta a soddisfare le esigenze di mobilità delle persone al fine di migliorare la qualità della vita nelle comunità in un determinato arco temporale, e che interessa tutte le modalità di trasporto, pubblico e privato.

A Castelfiorentino, in modo particolare, grazie al PUMS e al suo inserimento nella programmazione decennale degli investimenti della Città Metropolitana, sono state finanziate due nuove piste ciclabili urbane, in via Manetti e in via Bustichini, che andranno così ad aggiungersi a quelle già realizzate in via Roosevelt e via Duca d’Aosta completando così un primo “anello” di rete urbana ciclabile; sono inoltre previste una nuova “ciclostazione” all’Istituto “F. Enriques” al fine di incentivare l’utilizzo delle piste ciclabili, nonché un nuovo “parco progetti” dell’Hub di II livello (che agevolano l’uso combinato di più mezzi di trasporto, come treni e bus) con alcune opere strategiche destinate a potenziare la mobilità sostenibile.

Nel frattempo, in stretta sinergia con l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, prosegue il lavoro di programmazione territoriale, in particolare per la progettazione della sperimentazione di una gara unica per il trasporto di linea debole e per l'estensione degli abbonamenti integrati agevolati della CM di Firenze.

“La divulgazione di questa prima parte del lavoro di programmazione e progettazione della mobilità metropolitana del futuro – osserva l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì - permette alle amministrazioni di fare conoscere il lavoro certosino compiuto dai comuni insieme alla CM di Firenze per creare le città del domani. Il piano, infatti, unendo a nuove strategie di mobilità la creazione di processi virtuosi di sostenibilità ambientale, pone le basi per tutte le opere, i progetti, i servizi che interesseranno la nostra area in uno scenario di lungo termine.

Per Castelfiorentino questo vuol dire investimenti, creazione di opere e composizione di un importante parco progetti, fondamentale per agganciare le risorse nazionali ed europee. Come amministrazione crediamo molto nella creazione di una mobilità che collega i cittadini e li lega in una comunità ecologica e sostenibile. Adesso aspettiamo con interesse le opportunità che arriveranno dal PNRR per ottenere le importanti coperture necessarie per le opere progettate. Infine, voglio ringraziare i tecnici che hanno lavorato proficuamente alla elaborazione e stesura del piano. Per la Città Metropolitana, in particolare la dottoressa Tosi e l'ingegner Berti, per il Comune di Castelfiorentino l'ingegner Padovani, il geometra Marconi e la geometra Bartaloni"