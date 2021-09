Contagi 30 settembre, il mese si chiude in rialzo

I nuovi casi registrati in Toscana sono 323 su 19.905 test di cui 9.306 tamponi molecolari e 10.599 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (3,9% sulle prime diagnosi). I casi sono in crescita rispetto a ieri, così come i test.

I vaccini attualmente somministrati sono 5,44 milioni.

Ne dà notizia il presidente Eugenio Giani nel suo report quotidiano.

Nell'arco della giornata i bollettini della Regione e delle Asl daranno maggiori info.

Contagi 30 settembre - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO