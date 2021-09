Giga Grandi Cucine, domani mattina sciopero e presidio Fiom Cgil

Giga Grandi Cucine: domani venerdì 1° ottobre sciopero con presidio dei lavoratori dalle 10 alle 12 davanti all’azienda in via Pisana 336. Una agitazione indetta dalla Fiom Cgil e dalla Rsu per lo slittamento dell’incontro con l’azienda che doveva tenersi a settembre ma che invece si terrà solo l’11 ottobre. “Era stata condivisa in settembre la necessità di un incontro, una urgenza necessaria a portare soluzioni e pianificazioni per lo stabilimento Giga di Scandicci visto l’imminente esaurimento di ogni strumento di ammortizzatore sociale il 2 gennaio 2022 - dice la Fiom Cgil -. Per questa fabbrica quale futuro? Quale progettualità? Quali investimenti? Sono domande che incessantemente da mesi poniamo e con noi le istituzioni tutte a Middleby, il soggetto che controlla Giga, domande che ancora una volta rimangono senza risposta”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze