Giornata di prevenzione a San Giovanni di Dio, grande adesione negli ambulatori della Chirurgia Vascolare

Adesioni ogni oltre aspettativa al San Giovanni di Dio ieri per il primo (H)-Open Day della Fondazione Onda dedicato all’aneurisma dell’aorta addominale. I medici degli ambulatori della Chirurgia Vascolare hanno eseguito 38 visite e altre 30 sono state riprogrammate per esaurimento dei posti. Grande soddisfazione del team della Chirurgia Vascolare di Torregalli, guidata dal direttore del dipartimento aziendale, Stefano Michelagnoli, che si è messo a disposizione per visite ed esami nella giornata di prevenzione e diagnosi precoce di un evento, la rottura dell’aorta, che causa 6.000 morti ogni anno in Italia. Fondamentale anche il supporto dato all'iniziativa dalla direzione sanitaria di presidio che con il referente locale della Fondazione Onda, Daniele Cultrera, ne ha curato l'organizzazione e la promozione a livello nazionale.

Fonte: Ausl Toscana Centro