Il vescovo Andrea Migliavacca presidente degli affari giuridici della Cei

Un importante incarico all'interno della Cei per il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca.

È stato reso noto ieri, al termine della sessione autunnale del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Migliavacca, è stato nominato Presidente del Consiglio per gli Affari Giuridici. È entrato inoltre a far parte della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi.

Il Consiglio Permanente dei Vescovi italiani, riunitosi a Roma dal 27 al 29 settembre scorsi, ha provveduto alla nomina dei membri delle Commissioni Episcopali per il quinquennio 2021-2026.

Giungono le congratulazioni di tutta la diocesi di San Miniato per gli importanti e prestigiosi incarichi ricevuti.