Incidente furgone-scooter a Firenze. Code fino all'uscita Fi-Pi-Li

Incidente tra furgone e scooter stamani in piazza Paolo Uccello a Firenze con un ferito portato in ospedale in codice rosso e forti ripercussioni sulla viabilità. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 in corrispondenza dell'incrocio con via del Pignoncino nella direttrice ingresso città.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale uno scooter, per ragioni da accertare, avrebbe urtato in affiancamento un furgone che procedeva nella stessa direzione. Il conducente del mezzo a due ruote, 63 anni, ha riportato gravi ferite a una gamba; nessuna ferita per l'autista del furgone di 53 anni.

Per procedere alle operazioni di soccorso e ai rilievi è stata chiusa immediatamente la direttrice via Sansovino-piazza Paolo Uccello in ingresso e uscita città.

Questo ha causato ripercussioni che si sono estese fino all'uscita della FI-PI-LI in ingresso città e fino al viale Belfiore in uscita. Una decina le pattuglie della Polizia Municipale impegnate per deviare il traffico su itinerari alternativi. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 9.10 per tornare regolare alle 9.30 circa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa