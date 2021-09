Mps, Tozzi (Lega): "Istituire commissione di inchiesta e salvaguardare occupazione"

"C'è troppo silenzio in Toscana sul caso Mps. Specialmente sul fronte occupazionale, dove la situazione si accinge di diventare esplosiva: migliaia di dipendenti rischiano di ritrovarsi presto senza lavoro, con inevitabili, pesantissime ricadute socio-economiche sul territorio senese e non solo. Il gruppo regionale Lega ritiene non si tratti di un silenzio casuale ma sia segno chiaro e inequivocabile dell'enorme imbarazzo che, sul tema, investe la stessa maggioranza in regione e in terra senese. Per questo, oltre alla richiesta di attivarsi quanto prima per mettere in campo tutti gli strumenti utili a salvaguardare l'occupazione a Siena, chiederemo al consiglio regionale l'istituzione di una commissione d'inchiesta su Mps che indaghi le responsabilità politiche, a livello nazionale e locale, su l'ingloriosa fine di questo glorioso istituto di credito, il più antico del mondo. I tanti cittadini senesi che nulla hanno avuto a che spartire col 'groviglio disarmonico' che ha avviluppato la loro città, i futuri 'esuberi' di Mps, i professionisti e le imprese dell'indotto hanno tutto il diritto di sapere chi abbia annichilito una banca quasi millenaria e come ciò sia stato possibile. E il consiglio regionale ha il dovere morale di rispondere”.

E' quanto annuncia la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi, a nome dell'intero gruppo regionale Lega.

Fonte: Ufficio Stampa