Premiazione del Concorso su Dante a Empoli

Oggi, giovedì 30 settembre, si terrà la premiazione del Concorso su Dante a opera del Circolo Amatori Arti Figurative di Empoli. L'appuntamento è alle 17 in piazza Farinata degli Uberti.

Queste le parole del presidente Silvano Salvadori: "La scelta di fare un Concorso per quattro Canti dell’Inferno dantesco (V, X, XXVI, XXXII) trova certo ragione nel fatto che il nostro Circolo ha sede nel Palazzo Ghibellino da dove, nel 1260, Farinata degli Uberti con la sua arringa fece sì che Firenze fosse salvata dalla distruzione.

La scelta dei più famosi personaggi dei Canti (Paolo e Francesca, Farinata, Ulisse, Conte Ugolino) è fatta per sondare quel vasto panorama di sentimenti e valori etici di cui la Commedia ci da una testimonianza ancora valida per noi contemporanei. L’amore congiunto a una violenza, le fede di una scelta politica, la sfida e i limiti della conoscenza, le ingiustizie di carcerazioni disumane: sono tutti temi che ancor oggi assillano la nostra società e ci pongono problemi complessi non solo per quanto accade intorno a noi, ma anche per la dimensione internazionale di cui ormai tutti siamo compartecipi.

Siamo continuamente a fare delle scelte condizionati spesso dai mass media, da pregiudizi atavici, da pulsioni momentanee e dimentichiamo che dentro di noi abbiamo un giudice silenzioso che deve continuamente essere chiamato in ballo, senza che abbia verità assolute da proporci, un giudice che ha bisogno di progettare leggi nuove per nuove “costituzioni” di una società dinamica.

Quel giudice che si chiama Coscienza; che però si alimenta di continue nuove conoscenze e di dubbi, cioè di tutto ciò che ci rende UMANI.

Ed è questa Umanità che in controluce ha una vera aureola divina che incorona la nostra commedia".

Il commento dell'assessora Giulia Terreni: "Ancora una volta il vostro Circolo si conferma fra i più attivi promotori di cultura e finalmente possiamo ritrovarsi in questo magnifico spazio la cui storia ispira ancora la creatività dei tanti artisti che hanno partecipato al concorso, come pure la varietà delle tecniche (pittura, scultura, fotografia a grafica) dimostra il vostro impegno.

Questo conforta l’Amministrazione Comunale che considera la cultura motore essenziale del rinnovamento e fattore essenziale per fornire i cittadini di solidi strumenti di partecipazione alla vita politica".

ARTISTI SEGNALATI