Riqualificazione strade a Scandicci, dopo sei interventi parte il cantiere in via Pisana

“Grazie alla buona gestione da parte dei nostri uffici e della ditta per la riqualificazione di sei strade, abbiamo risparmiato risorse che ci consentono adesso di fare un settimo intervento inizialmente non previsto per il nuovo fondo stradale e l’asfalto in un tratto di via Pisana: l’apertura del cantiere avverrà nei prossimi giorni, l’anticipazione di questo lavoro permetterà a sua volta di poter fare una strada in più nel prossimo piano di manutenzione straordinaria”. Con queste parole il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi annuncia il rifacimento nella prima metà di ottobre della corsia in direzione di Lastra a Signa di via Pisana, nel tratto tra via Nazioni Unite e via di Porto. Gli uffici tecnici del settore Opere pubbliche dell’Amministrazione comunale e la ditta appaltatrice dell’ultimo Piano di manutenzione straordinaria di strade, piazze e fognature, a conclusione dei lavori hanno accertato un avanzo di risorse dovuto alla buona gestione delle cantierizzazioni nel territorio, che hanno permesso di procedere con l’intervento aggiuntivo nel tratto di via Pisana già individuato come prioritario per le prossime pianificazioni. L’importo dei lavori da quadro economico per il Piano di manutenzione straordinaria era di 415.961,15 euro: gli interventi progettati e già realizzati hanno riguardato le vie Catalani Savonarola, Pisana interna, Casellina, vicolo Busoni, viuzzo di Padule.

In via Catalani è stato rifatto il marciapiede lato est nel tratto compreso tra piazza Pierluigi da Palestrina e viuzzo di Padule, è stata rifatta l’asfaltatura del marciapiede sul lato ovest con sostituzione di tratti di zanella, sono state rifatte le caditoie e sono stati adeguati gli attraversamenti pedonali con l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di segnaletica tattiloplantare; è stata inoltre fresata e asfaltata la carreggiata ed è stata rifatta la segnaletica.

In vicolo Busoni sono state sostituite le zanelle e le caditoie, e sono state rifatte l’asfaltatura e la segnaletica.

In viuzzo del Padule il completamento e l’adeguamento dei marciapiedi nel tratto compreso tra le vie Casellina e Respighi, la fresatura e l’asfalto della carreggiata oltre al rifacimento della segnaletica.

In via Savonarola l’adeguamento dei marciapiedi ambo i lati, la razionalizzazione delle soste in funzione dell’istituzione del senso unico di percorrenza verso via Sant’ Antonio, la predisposizione della nuova canalizzazione per l’illuminazione pubblica, l’asfaltatura della carreggiata e il rifacimento della segnaletica stradale.

In via Pisana interna, zona Olmo, la riqualificazione di tutte le pertinenze circostanti all’area a verde e il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pedoni con i nuovi marciapiedi perimetrali, il ripristino dell’area a parcheggio e l’accesso all’area giochi di fronte ai fabbricati, il rifacimento della fognatura, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di segnaletica tattiloplantare, il ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane e la nuova illuminazione su tutta l’area; inoltre la riqualificazione del sistema delle alberature con l’installazione di un impianto di irrigazione, il risanamento della carreggiata, l’asfaltatura e il rifacimento della segnaletica con razionalizzazione dei parcheggi.

In via di Casellina nuovi marciapiedi nel tratto tra via Pisana e via Respighi, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di segnaletica tattiloplantare, oltre all’asfaltatura della carreggiata.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa