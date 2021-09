Ristorazione, Confartigianato Firenze: "Confidiamo in nuova agevolazione per i tavoli all'aperto"

"La concessione gratuita del suolo pubblico all'aperto per i tavolini e le sedie dei locali cittadini è stata una misura importante sia per incentivare l'economia in un momento di estrema crisi sia per garantire la sicurezza nel difficile contesto sanitario che abbiamo e stiamo ancora attraversando. Confidiamo quindi che l'agevolazione venga rinnovata e insieme regolamentata per il prossimo futuro”. Così Jacopo Ferretti segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze.

"Il provvedimento attuale scadrà il 31 dicembre. Riteniamo che in questi mesi l'iniziativa promossa dal Comune sia stata positiva e abbia riscosso notevole successo - aggiunge Ferretti - Sono emersi spunti utili di cambiamento da tenere presenti in ottica del prossimo piano”.

Fonte: Confartigianato Imprese Firenze