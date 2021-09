Si è sparato a una gamba accidentalmente. Parliamo di un cacciatore 71enne che ieri pomeriggio è scivolato a terra e nel farlo un colpo di fucile gli è partito contro una caviglia. L'uomo si trovava a Bagno a Ripoli, in zona Case di San Romolo. Lo stesso settantenne ha avvisato il 118 per le prime cure del caso. È intervenuto l'elisoccorso che lo ha trasferito all'ospedale di Careggi, in condizioni non gravi. Sul posto anche i carabinieri.

