Tavarnelle, nuovi impianti di illuminazione pubblica

Si sono accesi i nuovi impianti di illuminazione pubblica di Tavarnelle Val di Pesa. Il Comune illumina meglio e consuma di meno con i corpi illuminanti che la giunta Baroncelli ha iniziato ad installare in alcune strade del centro abitato di Tavarnelle. E’ partito così il secondo atto dell’investimento con il quale si estende il piano di riqualificazione energetica che sta interessando il territorio comunale. La scorsa primavera la ditta incaricata aveva provveduto ad eliminare i lampioni di vecchia generazione e a collocare moderni punti luce con tecnologia a led nelle vie di Barberino Val d’Elsa.

Con questo lotto migliorerà il sistema di illuminazione pubblica di via Don Minzoni, via XXV Aprile e via Togliatti. “Crediamo che, per quanto onerosa economicamente, questa sia la strada giusta – dichiara il sindaco David Baroncelli – con le lampade smart che via via collocheremo nelle diverse aree del territorio ne gioveranno le tasche e l’ambiente, ottimizzeremo i consumi, ridurremo l’inquinamento luminoso e renderemo migliore la qualità dell’illuminazione”.

L’intervento dell’importo complessivo di oltre 100mila euro punta a rinnovare la pubblica illuminazione con l’installazione di impianti cut-off dotati di lampade ad alta efficienza energetica. “Dopo gli impianti di Barberino - precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani – procediamo con le risorse che avevamo già stanziato ad estendere su Tavarnelle l’installazione di questi moderni punti luce a led che consentono di orientare la luce emessa verso il basso, sulla strada, evitando la dispersione luminosa nelle aree circostanti”. A Barberino Val d’Elsa erano stati sostituiti gli impianti di via IV Novembre, via XXV Aprile, via Semifonte, via Beato Davanzato, via Becattelli e via dell’Artigianato a Tavarnelle. Il Comune continuerà ad investire sul rifacimento dell’illuminazione pubblica. Ulteriori 90mila euro sono stati messi in bilancio e saranno destinati a riqualificare dal punto di vista energetico il borgo medievale di Barberino e intervenire sui punti luce e le prese elettriche utili all’organizzazione di eventi nel borgo. “Investire sul risparmio energetico ci permetterà di lavorare al meglio – conclude il sindaco - per rendere il nostro territorio sicuro, sostenibile ed efficiente”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa