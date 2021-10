Giornata mondiale dello stomizzato, 2 ottobre convegno a Santa Apollonia di Firenze

Un convegno di sensibilizzazone e approfondimento sulle problematiche legate alla stomia, si terrà domani, sabato 2 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, nell’auditorium di Santa Apollonia, a Firenze, in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale dello stomizzato.

A portare i saluti istituzionali, ad apertura dei lavori, sarà l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana.

L’iniziativa, finalizzata a favorire un momento di incontro e di riflessione tra rappresentanti delle istituzioni, professionisti del settore, persone stomizzate e le loro famiglie, consentirà di presentare la campagna “Muoversi in libertà e sicurezza con la stomia si può”, il primo progetto pilota in Italia grazie all’accordo tra Regione e l’Associazione stomizzati Toscana (Astos).

La campagna, ideata e curata da Astos, per consentire l’accessibilità a bagni idonei, come quelli adibiti all’handicap, anche alle persone con stomia, prevede che tutti i soggetti che vi aderiranno - enti pubblici, associazioni, esercizi privati, supermercati e altri ancora - affiggano un apposito logo sui bagni.

L’elenco aggiornato di tutti i soggetti che aderiscono alla campagna sarà consultabile sul sito www.astos.it. L’elenco a cura di Astos ha l’obiettivo di fornire una mappa ideale, ordinata per Comune, dei luoghi e strutture con bagni adeguati alle esigenze di persone con stomia. Per ulteriori informazioni e per aderire alla campagna è possibile contattare Astos al numero di telefono cellulare 3387664951 o tramite l'email info@astos.it.

L’evento di domani sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Fais. E’ prevista una presenza ristretta di ospiti in sala, secondo le direttive di legge in materia di salvaguardia della salute per Covid-19.

Fonte: Regione Toscana