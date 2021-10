Dramma all'Isola d'Elba: annega un 16enne a Rio Marina

Tragedia all'Isola d'Elba, dove un ragazzo di 16 anni è annegato nei pressi di Cala Mandriola, nel comune di Rio Marina.

Il giovane era originario di Salsomaggiore - in provincia di Parma - ed era giunto sul posto con una barca a vela in compagnia di uno zio e alcuni amici. QSono stati proprio loro che, non vedendolo tornare a bordo, hanno incominciato a cercarlo, per poi dare l'allarme.

Il corpo del ragazzo è stato ritrovato su un fondale di otto metri non lontano dall'imbarcazione.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la guardia costiera, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani.