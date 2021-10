Pulizia stradale a Pisa, divieto di sosta sul controviale di via Lucchese

È stato istituito il divieto di sosta temporaneo per permettere a Geofor lo spazzamento meccanizzato sul controviale di via Lucchese, nel tratto che va da via Giovanni Pisano alla rotatoria Martiri delle Foibe. Nei prossimi giorni sarà posizionata la cartellonistica informativa e dalla prossima settimana il servizio sarà avviato secondo le nuove frequenze.

I tratti interessati riguardano il divieto di sosta il primo martedì del mese, dalle 14.00 alle 16.00, nel tratto tra via Giovanni Pisano a via Antonio Locatelli; il primo mercoledì del mese, dalle 14.00 alle 16:00 nel tratto tra via Antonio Locatelli e via Istria; il primo giovedì del mese dalle 14.00 alle 16.00 nel tratto tra via Istria e rotatoria Martiri delle Foibe.

Il provvedimento si rende necessario a causa della effettiva impossibilità di eseguire la pulizia a regola d’arte del controviale, a causa della costante presenza di auto in sosta.

Fonte: Geofor - Ufficio Stampa