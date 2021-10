Rincaro metano auto, il pieno ora costa il doppio

È stata una questione di giorni e i possessori di auto o furgoni a metano hanno visto schizzare i prezzi anche nel distributore vicino casa. Sta accadendo anche nell'Empolese Valdelsa, nel comprensorio del cuoio, in Toscana e in Italia. La questione è nazionale e per i rifornimenti se con poco più di 10 euro si faceva il pieno per una utilitaria, oggi serve il doppio.

Cosa sta succedendo? Forse quello che era stato previsto e attenuato per le bollette di luce e gas ma che al momento non è stato fermato per i carburanti. E così i vantaggi di chi ha scelto il metano si dimezzano, nonostante rimanga ancora vantaggioso il rapporto costo/autonomia.

Ma al momento il fenomeno non è diffuso ovunque. Ci sono ancora distributori rimasti con prezzi fermi attorno all'euro e 10 centesimi al kg. Chi ha aggiornato le tabelle al rialzo ha mostrato addirittura un raddoppio con riserva, fino a 2,24 euro al kg.

Stiamo vedendo e associando sulla nostra pelle i paventati rincari dei prezzi dell'energia, in aumento già da luglio. Ottobre non è mai stato così salato, specialmente per chi ha acquistato un nuovo mezzo a metano. Potrà assorbire le spese in più rispetto a un mezzo a benzina, diesel, ibrido o a gas in un tempo maggiore. A meno che i prezzi non vadano a scendere.

Per questi giorni non resta che fare il pieno nei distributori ancora con i prezzi non aggiornati. Incrociando le dita per le prossime settimane.

Elia Billero