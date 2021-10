Viaggio nel passato a Bagno a Ripoli: sfilata "ottocentesca" verso il cimitero Monumentale

Domani, in occasione della Fiera dell'Antella, alle ore 15 davanti alla sede della Misericordia in via Montisoni ci sarà la possibilità di vivere un vero e proprio un viaggio nel passato.

A quell'ora ben 20 persone, al suono dei rintocchi delle campane, che indosseranno vestiti del 1800, usciranno dalla sede per dirigersi al cimitero monumentale di Bagno a Ripoli, dove, a porte rigorosamente chiuse, ricreeranno, a fini fotografici quanto avvenne nel 1856 quando il Pievano don Giuseppe Scappini benedisse e inaugurò il cimitero monumentale.

"Un occasione da non perdere - sottolinea il giornalista Franco Mariani, ideatore del progetto -, perché vedere 20 persone vestite come usava nel 1800, ovvero con gonne larghissime e colorate, uomini con cappelli lunghi o in divisa militare, è, e sarà, una cosa irrepetibile per l'Antella. Abbiamo tenuto tutto segreto fino all'ultimo momento, proprio per fare una bella sorpresa. Chi lo vorrà potrà farsi anche un selfie con i figuranti quando questi rientreranno dal set fotografico, alle ore 15,30 circa. Vogliamo provare a ricreare il momento dell'inaugurazione del cimitero Monumentale come avvenne 165 anni fa".

L'operazione, che arricchirà, da un punto di vista archivistico e storico l'archivio della Confraternita, è reso possibile grazie alla gratuita partecipazione del gruppo Compagnia della Bizzarria d'Amore di Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa