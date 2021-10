Elezioni Toscana 2021 LIVE: parte la due giorni di voto

Si sono aperti alle 7 i seggi per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni.

Si vota anche in 31 comuni toscani nella giornata di domenica 3 ottobre (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 4 ottobre (dalle ore 7 alle ore 15). Inoltre si vota per il seggio del collegio uninominale di Siena-Arezzo

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre.

Elezioni Toscana 2021: la mappa dei comuni al voto

La lista dei comuni interessati per provincia

Provincia di Arezzo: Anghiari, Civitella Paganico, Montevarchi, Sansepolcro

Provincia di Firenze: Reggello, Sesto Fiorentino

Provincia di Grosseto: Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, Roccalbegna, Scansano

Provincia di Livorno: San Vincenzo

Provincia di Lucca: Altopascio, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Seravezza, Massarosa

Provincia di Massa: Bagnone, Montignoso, Pontremoli

Provincia di Pisa: Buti, Santa Luce, Vecchiano, Castellina Marittima

Provincia di Prato: Carmignano

Provincia di Pistoia: Abetone Cutigliano, Larciano

Provincia di Siena: Chiusi, Monticiano, Trequanda

Elezioni Toscana 2021 - i comuni a rischio ballottaggio

Dal più grande al più piccolo: Grosseto (82.353 abitanti), Sesto Fiorentino (49.331), Montevarchi (24.490), Massarosa (22.322), Reggello (16.563), Sansepolcro (15.801), Altopascio (15.532).

Perché si va a votare

Sono 20 le giunte uscenti di centrosinistra, 9 di centrodestra, 1 di sinistra (Sesto Fiorentino) e una lista civica (Sansepolcro).

La stragrande maggioranza dei comuni al voto andrà al rinnovo naturale per scadenza del mandato. Purtroppo tre comuni hanno visto il loro sindaco morire durante il mandato (Capalbio, Monticiano, Bagnone). A Reggello e Abetone Cutigliano i sindaci si sono dimessi dopo la loro elezione a consigliere regionale: parliamo di Cristiano Benucci (Pd) e Diego Petrucci (Fdi). Sono caduti in commissariamento i comuni di San Vincenzo, Massarosa e Castellina Marittima.