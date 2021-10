Aggressioni nella notte a Firenze con coltelli e bottiglie rotte

Violenta lite con coltelli la scorsa notte a Firenze, vicino al parco delle Cascine, in piazza Vittorio Veneto. La polizia è stato chiamata a indagare e a identificare gli autori del gesto. Un 32enne sarebbe stato colpito di striscio da un fendente all'altezza di una spalla, è stato medicato al pronto soccorso.

Un altro episodio di violenza è avvenuto invece in centro. Un 38enne marocchino è stato aggredito ed è stato trasferito all'ospedale di Santa Maria Nuova. Non è in pericolo di vita ma la prognosi rimane ancora riservata.

Sarebbe stato colpito in testa con una bottiglia durante una lite, avvenuta in via dell'Agnolo, probabilmente con alcuni connazionali.