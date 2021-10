Borse di studio per Turini e Turchini, aperto bando a Certaldo

Il Comune di Certaldo fa sapere che, fino al 29 ottobre 2021, è aperto il bando per la presentazione delle domande per le borse di studio intitolate al dottor Turini e al professo Turchini, riservate agli studenti residenti nel comune di Certaldo che hanno ottenuto, nel precedente anno scolastico, importanti risultati (media voti almeno del sette).

Entrando nel dettaglio, la domanda per la borsa di studio intitolata al dottor Turini può essere presentata dagli alunni residenti nel comune di Certaldo che, nell'anno scolastico 2021/22, frequentano le scuole secondarie di primo grado, mentre la domanda per la borsa di studio intitolata al professor Turchini può essere presentata da alunni residenti nel comune di Certaldo che, nell'anno scolastico 2021/22, frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

Per partecipare al bando di concorso, occorre compilare il modulo di domanda disponibile, insieme al bando, on line sul sito web istituzionale del Comune di Certaldo, comune.certaldo.fi.it, e presentare insieme a esso la certificazione ISEE 2021 in corso di validità per prestazioni agevolate ai minori e la copia della pagella scolastica dell'ultimo anno frequentato, ovvero a.s. 2020/21. La documentazione deve essere inviata via mail all'indirizzo scuola@comune.certaldo.fi.it oppure deve essere consegnata negli orari di apertura al pubblico all'ufficio Scuola che si trova in Borgo Garibaldi, 37.

