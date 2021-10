Endometriosi, un centro gratuito per diagnosi e cura

Come ci si cura se non si hanno possibilità ? A Firenze nel 2020 nasce Endo-care: un centro pro bono per la diagnosi e la cura dell’endometriosi.

Le donne affette da Endometriosi sono molte e sempre più bisognose di ascolto.Nonostante l’inserimento della malattia nei LEA (2017),nonostante l’interessamento di diversi “politici” al problema, i trattamenti, le visite, i farmaci e le terapie sono ancora tutti a carico della paziente.

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica,purtroppo ancora non tutelata e la precarietà economica peggiora la capacità di cura e di spesa per la cura. E non parlo soltanto di visita ginecologica (dal ginecologo esperto di Endometriosi, che non è sempre dietro l’angolo). Parlo di tutti gli specialisti di cui la paziente ha bisogno per migliorare la sua qualità di vita (psicoterapeuta, osteopata, nutrizionista, agopuntore, fisioterapista, terapista del pavimento pelvica ecc). Le linee guida più recenti raccomandano l’approccio multidisciplinare, l’unico in grado di assicurare cure coerenti basate sull’evidenza.

Per rispondere concretamente a tutte queste esigenze nel 2020, in pieno lockdown, nasce Endo-care. Un’associazione no profit di volontari che da anni si occupano di far conoscere gli aspetti ancora sconosciuti di questa malattia.

A Dicembre 2020 abbiamo inaugurato il centro Endo-care a Firenze: è un centro gratuito in cui la stessa donna riceve, oltre alla visita ginecologica, una consulenza di un osteopata, di un'agopunturista, di una psicologa e di una nutrizionista. Siamo tutti volontari e da dicembre ci incontriamo una volta al mese per “Il sabato Endo-care” Abbiamo già trattato circa 70 donne ed i risultati sono eccezionali. Tutte hanno rilasciato commenti entusiastici.

L’accesso al centro è semplice: si invia una mail a endocaremail@gmail.com

Alla paziente viene inviato un questionario che ci permette di selezionare le richieste in base all’urgenza e alla situazione economica. Purtroppo abbiamo una lista d’attesa lunga: siamo tutti volontari e ad oggi riusciamo a fare ambulatorio Endo-care una volta al mese, tutti i secondi sabato del mese.

Siamo tutti consapevoli che avremmo bisogno di estendere la possibilità di questo ambulatorio per poter rispondere in tempi brevi a tutte le richieste.Per migliorare in questo senso stiamo pensando di “fare scuola”. Ci sono diversi volontari che ci hanno già contattato desiderosi di affiancarci.

E’ un progetto molto ambizioso e quindi anche costoso. Ognuno può sostenerlo tramite il proprio 5 per mille e attraverso la nostra raccolta fondi.

Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne A.p.s.- Firenze

C.F: 94293110485. IBAN : IT20D0306909606100000176543

endocaremail@gmail.it. www.endo-care.it