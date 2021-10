Facebook down, social e messaggistica fuori servizio

Facebook, Instagram e Whatsapp non funzionano

Da alcuni minuti è in down l'infrastruttura che regge il social network Facebook, Instagram e la chat di messaggistica istantanea Whatsapp. Oltre ai caricamenti a vuoto, appare sul social del pollice blu la scritta di scuse per disservizi momentanei.

Non è stata confermata ancora una data di ripristino del servizio. Per rimanere in contatto molti utenti stanno usando altri servizi di messaggistica, come Telegram.