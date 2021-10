Colpi nelle auto in sosta ai fontanelli, in manette 36enne in Valdinievole

Quattro furti in auto, uno in un'abitazione e tre utilizzi impropri di carte di credito. Una 36enne di Altopascio è stata arrestata per una serie di colpi tra Pescia e Uzzano, arrivati specialmente alle vetture in sosta in prossimità dei fontanelli.

I carabinieri hanno svolto le indagini nel corso degli ultimi mesi e sono risaliti a una Panda bianca che stazionava nella zona dei furti. Da maggio a oggi sono almeno cinque i colpi messi a segno e la 36enne adesso è in manette.

Le vittime non solo si sono viste portar via dall’abitacolo dei veicoli, borse e borselli, ma hanno verificato che con i bancomat e le carte di credito asportati, sono stati effettuati dei prelievi o tentativi di prelievo a vari sportelli ATM della zona.

In una circostanza, la donna si era introdotta anche all’interno delle scuderie del maneggio della località Ricciano di Pescia ed aveva preso le borse di due donne che stavano svolgendo attività ippica.