GEOMETRA/ARCHITETTO PER SHOWROOM

La risorsa si occuperà sia dell'accoglienza clienti nello showroom dedicato sia dell'assistenze dei clienti in loco per la misurazione delle superfici finalizzate al montaggio degli infissi.

Si ricerca una risorsa proveniente da studi di geometra o architettura. Costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato una passata esperienza in mansioni che prevedevano la misurazione di superfici domestiche e industriali.

Luogo di Lavoro: Empoli (FI)

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/geometraarchitetto

ADD. RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI

La risorsa si occuperà della supervisione e della riparazione degli elettrodomestici (asciuga capelli, vaporizzatori, rasoi elettrici) prodotto dall'azienda.

Si richiede disponibilità immediata, buona manualità e una passata esperienza nelle riparazioni di piccoli elettrodomestici.

Luogo di Lavoro: Empoli (FI)

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/add_riparazione_elettrodomestici

ADDETTO/A ALLA GEMATA

La risorsa si occuperà di mandare le pelli all'interno di una gemata ultima generazione in totale autonomia nello svolgimento della mansione.

E' necessario aver maturato una buona esperienza in ambito conciario con mansioni simili (impregnatura pelli, mille punti, macchina ad olio) ed essere in grado di lavorare in completa autonomia.

Luogo di Lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_alla_gemata

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

La risorsa si occuperà del controllo di gestione amministrativo, dell’inserimento prime note, scritture e chiusura di bilancio. La risorsa ideale è in possesso almeno di un diploma di ragioneria ed ha buone conoscenze della lingua inglese scritta e parlata.

Costituisce requisito preferenziale una laurea in materie economiche e una passata esperienza nella gestione aziendale.

Luogo di Lavoro: Empoli (Fi)

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_amministrativogestionale

PERITI ELETTROTECNICI E MECCANICI

Le risorse, inserite nel reparto di produzione, si occuperanno contemporaneamente delle mansioni legate all'assemblaggio dei forni e alla loro manutenzione.

Requisito fondamentale è rappresentato dall'aver conseguito un diploma in elettrotecnica o meccanica. Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale ed essere disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/periti_elettrotecnici_e_meccanici

MAGAZZINIERI

Le risorse, inserite in magazzino, si occuperanno delle tradizionali mansioni legate a questa posizione come movimentazione, carico e scarico merci e gestione degli ordini in entrata e uscita.

Costituisce un requisito preferenziale aver maturato un'esperienza pregressa in mansioni analoghe, anche se breve.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/magazzinieri