Magazzino abusivo di tonno, caffè e parmigiano lungo l'argine dell'Arno

Il mistero del magazzino di cibo e tv quasi certamente rubati. La scoperta è avvenuta per mano degli agenti della questura di Pisa, nell'area boschiva a ridosso di via monsignor Aristo Manghi a Cisanello.

I cittadini avevano segnalato un buco nella rete di recinzione che delimita e separa la zona dall'argine dell'Arno. Era stato ricavato un sentiero tra la vegetazione, che portava in una sorta di campeggio abusivo apparentemente abbandonato, ricavato in uno spiazzo tra la vegetazione.

All'interno di alcuni borsoni ritrovati tra le tende vi erano decine di confezioni di derrate alimentari, provenienti dal circuito dei supermercati Lidl ed Eurospin e sicuramente provento di furto in qualche magazzino alimentare, del valore di circa 2.000 euro. Parliamo di 23 tranci di parmigiano reggiano e grana padano (valore sul mercato 150 euro circa), 409 confezioni di caffè sottovuoto (valore sul mercato di circa 1.400 euro), 125 confezioni di tonno in scatola (valore sul mercato 400 euro circa) e per finire 2 televisori a schermo piatto, uno da 50 pollici ed uno da 27 pollici.

I poliziotti hanno inoltre sottoposto a controllo e sequestrato, perché prive di copertura assicurativa, due autovetture parcheggiate nella zona, una Lancia Lybra e una Fiat Punto.

Accertamenti sono in corso per individuare il magazzino o i supermercati da cui sono stati trafugati gli alimentari e i due televisori.