Musica, abbonamento per i 16 concerti del ‘Busoni’

Alla vigilia della partenza della stagione concertistica 2021/2022 che avrà come protagonista Peppe Servillo e il suo concerto reading dedicato al “Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, il Centro Busoni rinnova l’invito a tutti gli appassionati e amici ad abbonarsi alla stagione.

Un’opportunità per assistere a 11 concerti da ottobre a maggio che vanno a formare un calendario intenso, ricco di artisti e programmi eterogenei, che alterna autentici divi della musica a giovani talenti che ben presto faranno parlare di sé, più i 4 spettacoli della Rassegna ad ingresso gratuito “I Concerti di Sant’Andrea”.

I vantaggi non finiscono qui: con la campagna #iltuopostoateatro, tutti i sostenitori avranno:

· In regalo una copia del libro di Edward Dent: Busoni una biografia (Polistampa, 2021)

· Diritto di prelazione sulla rassegna dei “Concerti di S. Andrea” a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

· Posto garantito nel primo settore

Per i Soci unicoop Firenze prezzo speciale di € 100,00 anziché 140,00 €

Abbonamento per 11 concerti

Abbonamento Intero: € 140,00

Abbonamento Ridotto (under 26 e over 65): € 120,00

Abbonamento Ridotto Soci Unicoop-Firenze, Associazioni, Enti e Gruppi convenzionati: € 100,00

Il Centro Busoni ha pensato anche alle scuole con una promozione speciale per tutti gli studenti di ogni ordine e grado:

PROMOZIONE SPECIALE SCUOLE

Biglietto 3 €* a concerto per ogni studente + 1 accompagnatore

(da prenotare entro il giorno antecedente il concerto scelto)

*valido fino ad esaurimento disponibilità

Per info e sottoscrivere gli abbonamenti:

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 - EMPOLI

Tel. 0571/711122 - Mob. 373/7899915

www.centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa