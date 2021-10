All'Internet Festival il totem per artisti dalla 'fucecchiese' Open Stage

Da Fucecchio in tutta Italia passando per Pisa. Open Stage sarà proprio sotto la Torre Pendente dal 7 al 10 ottobre: in piazza XX Settembre, in pieno centro, mostrerà il nuovo modello di totem su cui qualsiasi artista potrà esibirsi. Tutto, ovviamente, nell'ambito dell'Internet Festival.

Open Stage è una start-up che unisce Toscana e Lombardia. Progetta particolari arredi urbani smart con mixer, impianto audio e luci, che possono essere prenotati con un app, in modo da dar voce al talento di artisti di tutte le tipologie e età.

A Pisa sarà mostrato il nuovo totem creato dai giovani Alberto Giorgi e Pietro Resta - fucecchiesi studenti all'ISIA di Firenze - con Stefano Frosi, laureando alla Bocconi.

"In un momento storico in cui gli artisti emergenti faticano a trovare occasioni di visibilità, Open Stage è la risposta innovativa in grado di riqualificare spazi urbani diffondendo arte e cultura in modo capillare. Sono infatti in cantiere delle collaborazioni con alcune realtà dell’Empolese Valdelsa tra cui l’associazione Pirati Urbani di Empoli e l’etichetta Ghost Factory Records per portare questa tecnologia in modo permanente in Toscana" spiegano da Open Stage.

Giorgi, Resta e Frosi hanno avuto l'idea nel 2018, un progetto che si è concretizzato nel 2020 grazie alla onlus Officine Buone con la realizzazione di un primo totem Open Stage nel comune di Pioltello (MI). L'inaugurazione è stata capitanata da Vegas Jones e Cesareo degli Elio e Le Storie Tese, il quale, particolarmente affezionato al progetto, sarà presente anche alle date pisane. Altre installazioni sono arrivate a Milano e Novara, l'Internet Festival sarà la prima collaborazione toscana.

La partecipazione agli eventi è totalmente gratuita sia per spettatori che per artisti e Content Creator, l'App genera così una community che permette di scoprire il talento e vivere in maniera diversa il proprio quartiere o di fare un'esperienza di turismo innovativa. Open Stage inserisce per la prima volta la cultura tra i servizi offerti nelle smart cities, una rivoluzione gentile in cui i giovani sono i protagonisti.